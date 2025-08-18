Elche contabiliza más de 450.000 personas durante la semana de las fiestas patronales

El balance de las Fiestas de Elche ha dejado números que superan las 450.000 personas en las calles durante estas celebraciones. El dispositivo de seguridad de más de 3.600 agentes ha permitido disfrutar de una forma segura desde el inicio de las fiestas el día 7 con el pregón del cantante Mario Vaquerizo hasta el 15 de agosto con el castillo de fuegos artificiales.

El equipo de seguridad estaba formado por agentes pertenecientes a la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil y una Unidad Adscrita a la Policía Autonómica. Esta movilización ayudó a mantener la seguridad de todos los ilicitanos e ilicitanas, así como de los visitantes que querían disfrutar de las fiestas.

Según fuentes municipales, el número de actas se ha visto reducido a la mitad en comparación al año anterior, concretamente, se ha pasado de 600 a 351 por consumo de alcohol en lugares no autorizados, de 97 a 54 por consumo de alcohol en menores, y de 326 a 299 por consumo de estupefacientes.

También desde el Ayuntamiento han destacado los asistentes que han acudido a los diferentes eventos siendo más 150.000 personas entre todos los días de conciertos de la barraca municipal, 100.000 en el racó de ocio y gastronómico, 45.000personas en la Cridà a la Festa y 80.000 para las mascletás nocturnas y diurnas durante la semana de fiestas.

Por otro lado, otra de las iniciativas que han querido destacar ha sido las ocho líneas de autobuses nocturnos que hacían un recorrido circular por las pedanías y el casco urbano durante las noches de las celebraciones y con horarios flexibles.