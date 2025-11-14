Elche conmemora el 25N tratando de implicar “a toda la sociedad” en la lucha contra la violencia contra las mujeres

Elche va a conmemorar este año el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres con un programa de actos que se va a desarrollar bajo el lema de ‘Rompamos las cadenas de la violencia’.

Se quiere hacer hincapié “en hablar en plural” y en lanzar el mensaje de “que toda la sociedad se implique para acabar con esta violencia, porque ellas solas no pueden”, según ha recalcado este viernes Caridad Martínez, concejala de Mujer en el Ayuntamiento de Elche.

El 25 de noviembre, jornada del Día Mundial de la Violencia contra las Mujeres, tendrá lugar un acto institucional en el Hort del Xocolater, donde se realizará la lectura de un manifiesto por la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, además de la instalación de una lápida con el nombre de cada una de las mujeres fallecidas desde noviembre del pasado año. Ese espacio de recuerdo se mantendrá hasta el domingo día 30.

Por otro lado, el día 19 en el centro de congresos se presentarán los trabajos realizados por parte de los centros educativos del municipio contra la violencia sobre las mujeres.

Datos SAIM

Además, la concejala de Mujer en Elche ha hecho balance del número de atenciones en el Servicio de Atención Integral de la Mujer (SAIM) en el último año.

En este sentido, el número de atenciones individualizadas de las trabajadoras sociales ha sido de 1.495, por las 1.124 de las psicólogas, que hacen un total de 2.616.

Caridad Martínez ha destacado el incremento del número de atenciones a lo largo de este año que es una situación que ha señalado que se ha visto favorecido por el aumento del personal del SAIM y de Casa de la Dona, lo que ha permitido además la realización de numerosos talleres grupales en centros educativos y sociales.

Además, en la actualidad existen tres mujeres con el dispositivo cometa (pulsera) activo en el municipio, por 183 el dispositivo móvil Atempro que gestiona Cruz Roja y derivan al SAIM.