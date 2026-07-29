Elche conmemora el 129 aniversario del descubrimiento de la Dama con una serie de actos gratuitos

El Ayuntamiento de Elche y la Real Orden de la Dama han presentado la programación con motivo del 129 aniversario del descubrimiento del Busto de la Dama de Elche. Los actos, abiertos al público "trasladarán a la población a los orígenes del que es un municipio único", según ha señalado la edil de Cultura, Irene Ruiz.

El programa comenzará el 3 de agosto, a las 20:00 horas, con la tradicional gala en el Centro de Congresos. Durante el acto se reconocerá a la Hoguera El Pla del Bon Repòs-La Goteta y a las Reinas de las Fiestas de Elche 2026, y se nombrará Damas de Honor de la Real Orden a las creadoras de contenido ilicitanas Lola Lolita y Sofía Surfers. Además, se distinguirá como Caballero de Honor al comisario de la Policía Nacional, Pedro Montoro.

Las influencers han agradecido el reconocimiento, expresando el orgullo que supone recibir esta distinción en la que es su ciudad natal. Asimismo, Lola Lolita ha asegurado que "siempre llevan el nombre de Elche allá donde van" y que "van a aprovechar el altavoz mediático que suponen sus perfiles en redes sociales para dar a conocer las fiestas del municipio".

Los actos continuarán el 4 de agosto, coincidiendo con la fecha del descubrimiento del busto. Por la mañana, la Plaza de Nieves Piñol de Torrellano acogerá una mesa conmemorativa y actuaciones del grupo de Coro y Danza de la Casa de Andalucía, entre otras. Finalmente, los actos se trasladarán al yacimiento de L’Alcúdia, donde la Dama Viviente depositará el tradicional ramo de flores en el lugar del hallazgo, acompañada por las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche y representantes de las comisiones de la Unió de Festers del Camp d’Elx.