Elche celebrará el sábado 26 de septiembre la III Noche en Blanco con actividades culturales gratuitas

El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Cultura, ha presentado la programación de la tercera edición de la Noche en Blanco que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre. Una iniciativa que volverá a abrir las puertas de más de una quincena de espacios culturales del municipio entre las 18:00 y las 00:00 horas.

La edil de Cultura, Irene Ruiz, ha destacado que “el objetivo es dar a conocer todo ese gran tesoro y patrimonio cultural que tenemos en nuestro municipio”, además de ofrecer nuevas experiencias a quienes ya conocen estos espacios. Todas las actividades serán gratuitas, aunque algunas requerirán inscripción previa por cuestiones de aforo.

La programación incluye visitas guiadas, teatro, conferencias, conciertos, demostraciones y actividades familiares. Entre las novedades de esta edición se encuentran la participación del Molí del Real, que ofrecerá propuestas infantiles relacionadas con el agua, La Casa de la Festa, el Museo de la Asociación de Moros y Cristianos y l’Hort del Gat.

Entre las actividades destaca una simulación de intervención de los bomberos ante un incendio en la basílica de Santa María, una mesa redonda sobre los orígenes del Palmeral y la restauración de las obras del Hort del Gat, una ruta de leyendas por el centro de la ciudad, teatro infantil y la actividad ‘Fuera de lugar’, en la que los visitantes deberán descubrir piezas intercambiadas entre distintos museos.

El coordinador de Patrimonio Cultural, Cristian Agulló, ha señalado que la Noche en Blanco permite “plantearnos una tarde-noche en familia para todos los públicos, para todos los gustos y con muchísimas actividades”, con el objetivo de descubrir aquello que hace culturalmente singular a Elche.

La programación completa puede consultarse y descargarse en elche.es/nocheenblanco/, en castellano y valenciano. A partir del fin de semana también estará disponible en formato físico en los espacios culturales.