Elche celebra ‘Saberes y Sabores’ para poner en valor la repostería tradicional de los mayores

El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Infancia, Familia y Mayores, ha celebrado este martes en el Centro de Congresos la iniciativa “Saberes y Sabores”, una exposición de dulces tradicionales en la que han participado un total de 26 personas mayores de 60 años.

Una nueva iniciativa de la concejalía de Infancia, Familia y Mayores, con la que poner en valor la riqueza gastronómica del municipio a través de la transmisión de recetas familiares que han pasado de generación en generación.

De esta forma, los participantes han expuesto sus dulces, a la vez que han compartido la historia de este postre y el proceso de elaboración de la receta con el resto de asistentes y convertir así el encuentro en una experiencia cultural y emocional.

Entre los platos expuestos, los mayores han mostrado postres como la tarta de Elche, coca boba, rollos de huevo y de vino, buñuelos, almojábenas, lecha frita, tarta de manzana y de queso, tocino de cielo, miguelitos o pan de Santiago y de calatrava, además de bizcochos chocolate o almendra.

La edil del área, Aurora Rodil, ha destacado que desde la concejalía “trabajamos por mantener nuestras tradiciones, ya que son parte de nuestra cultura e historia familiar, además los mayores tienen muchos recuerdos de cuando hacían en casa estos dulces en familia y ese olor que quedaba en ella durante todo el día, y eso no se puede perder”.

Rodil ha agradecido a los reposteros Gustavo Regasson y Dakota Martínez, de la Repostería de la Fariña, que han estado presentes durante la mañana para comentar la elaboración de los dulces.

Al finalizar la exposición, se ha ofrecido a los asistentes un chocolate caliente acompañado de una degustación de los dulces presentados, en un ambiente pensado para la convivencia y el disfrute.