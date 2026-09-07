El Elche busca la primera victoria en una noche especial para el Martínez Valero

El Elche tratará de lograr la primera victoria del curso ante la Real Sociedad. Será un partido especial para el Martínez Valero, puesto que el feudo franjiverde cumple este martes cincuenta años desde su inauguración. Por ello, desde la entidad han preparado una serie de acciones que se llevarán a cabo en los prolegómenos del encuentro.

En lo deportivo, el cierre del mercado de fichajes da paso a la cuarta jornada de Liga para los de Martín Anselmi. El Elche quiere quitarse el mal sabor de boca que le dejó la derrota en El Sardinero, tras un primer período para el olvido ante el Racing de Santander y un segundo acto en el que se 'maquilló' el marcador.

El cuadro franjiverde afronta el duelo con la única baja de Yago de Santiago. Anselmi tendrá que decidir con los últimos refuerzos, sobre todo con Kevin Lomonaco. El central argentino apenas lleva unos días en Elche y tan solo ha completado un par de sesiones de entrenamiento.

La gran incógnita es si Anselmi mantendrá el esquema o jugará con dos delanteros desde el inicio. El Elche mejoró con dos puntas en el segundo tiempo contra el Racing de Santander. Lucas Cepeda y Tete Morante, que cuajaron un buen partido en El Sardinero, apuntan a la titularidad.

La Real Sociedad, por su parte, llega al Martínez Valero tras empatar sin goles ante el Celta el pasado jueves en Anoeta. Oyarzabal será el principal peligro del conjunto donostiarra, que quiere estrenar el casillero de triunfos fuera de casa.