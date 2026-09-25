El Elche 'blinda' a sus canteranos

El Elche CF anunciaba este jueves, aprovechando el parón de selecciones, la renovación de Ali Houary hasta 2030. El hispano-marroquí empezó el curso como titular a las órdenes de Martín Anselmi, aunque ha ido perdiendo protagonismo hasta el punto de que se ha quedado fuera de la convocatoria en los últimos encuentros.

Sin embargo, en la entidad franjiverde nadie duda del potencial de Houary. El mediapunta ya fue importante para Eder Sarabia en el inicio de la temporada anterior. Después salió cedido al Mirandés, donde se curtió como jugador a pesar del descenso del cuadro de Anduva.

Ali Houary ha madurado tanto futbolísticamente como físicamente. Se ve a un futbolista más 'hecho', con más masa muscular y con tablas para el fútbol profesional. Desde este verano se venía trabajando en cerrar la renovación, algo que se ha podido concretar en este parón por compromisos internacionales.

El Elche sigue con su política de 'blindar' a sus canteranos. Este verano fue Matia Barzic, por el que se apostó tras el interés de varios clubes en el central. En la lista de posibles renovaciones también figura Adam Boayar. El atacante internacional con las categorías inferiores de Marruecos finaliza contrato en junio de 2027 y ya se está estudiando una ampliación.

El proyecto del Elche es a largo plazo y los hecho, de momento, lo demuestran. Los contratos de larga duración se han hecho habituales en la planta noble del Martínez Valero. Algunos ejemplos son Buba Sangaré, Víctor Chust o Gonzalo Villar.