Elche: Bigas afirma que el equipo "nunca ha dudado"

Pedro Bigas ha tomado la palabra en el Elche tras la primera victoria de la temporada a domicilio. El balear, como capitán, es una de las voces autorizadas del vestuario y ha rebajado la euforia tras la gran racha del último mes: "No hay nada hecho".

Bigas ha admitido "momentos complicados" en esos tres meses sin ganar del cuadro ilicitano. Aún así, ha afirmado que "el equipo nunca ha dudado" y ha resaltado la fe del grupo en Eder Sarabia. "Estamos en una posición buena para conseguir el objetivo", ha admitido el defensa.

El zaguero ha dicho que "es una temporada bonita de ver" y ha matizado que "normalmente se ve más distancia entre los equipos de la parte baja y los de la parte alta". A falta de cinco jornadas para el final de Liga, hay un amplio número de equipos peleando por eludir el descenso.

Respecto al Celta, próximo rival del Elche, Bigas ha pronosticado un partido "muy igualado". El central ha marcado como clave "aprovechar las oportunidades" en un encuentro entre dos conjuntos a los que les gusta tener el balón. "La primera victoria a domicilio nos liberará un poco", ha aseverado el mallorquín.

Bigas renovó su contrato con el Elche hace apenas un mes y seguirá como franjiverde, al menos, hasta 2027: "Es un orgullo defender esta camiseta". La entidad franjiverde ha empezado a sentar las bases del nuevo proyecto. Dituro también ha renovado, Sarabia tiene contrato hasta 2027 y en el club siguen confiando en la continuidad de Aleix Febas.

Por último, cuestionado por su compañero David Affengruber, ha confiado en que reciba la llamada de Austria para disputar el Mundial. "Nos da mucho y nos aporta, esperemos poder disfrutarle aquí mucho tiempo", ha concluido.