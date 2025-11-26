Elche analiza en un estudio las necesidades de la infancia y las familias

Un estudio de la concejalía de Infancia del Ayuntamiento de Elche muestra que el 98 % de las familias ilicitanas coincide en que el principal desafío de las mismas en la actualidad es la conciliación familiar y laboral.

Además, apunta que la necesidad de conciliación varía significativamente por territorio y que los barrios más vulnerables presentan la demanda más alta.

El acceso a los servicios es otro de los grandes desafíos de las familias, tal y como apunta un informe para cuya elaboración se ha combinado la realización de 500 entrevistas con el trabajo en grupos focales con niños, familias, así como profesionales de salud mental y de la infancia.

En su mayoría, las familias que han participado en el estudio demandan programas de conciliación accesibles, actividades educativas, culturales gratuitas y de calidad. También programas de apoyo a familias vulnerables y espacios específicos para adolescentes.

Por otra parte, el estudio en torno a la infancia en Elche señala como otro reto importante el acceso a la salud mental infantil y familiar. En este sentido, según el informe, las familias demandan más acompañamiento psicológico para sus hijos e información sobre cómo apoyarles emocionalmente.

Asimismo, el estudio recoge la propuesta de crear una mesa técnica con representación activa de las concejalías relacionadas con infancia, la ampliación de horarios y cobertura territorial, así como la mejora de la comunicación sobre programas existentes. Todo con el objetivo de conseguir que el próximo año el 30 % de las familias vulnerables tengan acceso garantizado a programas de conciliación.

También, se sugiere crear un Consejo Municipal de la Infancia; fortalecer la salud mental infantil con talleres multifamiliares en centros escolares; consolidar la Escuela de Bienestar Familiar y universalizar el acceso a la cultura y deporte.