Elche: Aguado se ve compatible con Febas y Valera se siente "cómodo" en ambas bandas

El Elche ha presentado este miércoles a Germán Valera y Marc Aguado. El extremo fue titular contra el Tenerife y dejó una gran impresión, mientras que el mediocentro saltó al terreno de juego en los minutos finales y aportó calma en la medular. El único fichaje que falta por estrenarse es Pejiño.

Tanto Valera como Aguado han resaltado el ambiente en el vestuario y creen que pueden aportarle "experiencia" al equipo de Sarabia. A pesar de ser jóvenes, llevan varias temporadas en Segunda. De hecho, coincidieron en Andorra y Zaragoza. Eder Sarabia les tuvo a sus órdenes hace un par de temporadas.

Marc Aguado ha admitido la gran competencia en el centro del campo, pero ha añadido que llega para sumar. Además, ha dejado claro que se ve compatible con Aleix Febas. El técnico del Elche ya dijo que ambos pueden jugar juntos en la medular. Aguado ha bromeado con que ya ha sufrido a Febas como rival.

Por su parte, Germán Valera ha reconocido que el último día del mercado de verano estuvo a punto de firmar por el Elche. Acabó en Valencia, donde no ha contado ni para Baraja ni para Corberán. Ahora afronta una nueva etapa en el Martínez Valero. "Me siento cómodo por ambas bandas, aunque he jugado más por la derecha", ha afirmado.

Pedro Schinocca, director general, ha dado a conocer que Aguado firma hasta 2028 y hay opción a una renovación automática en función del número de partidos. El dirigente argentino ha confirmado que tanto Valera como Aguado fueron objeto de deseo del Elche en verano.

Por último, Schinocca ha puesto en valor la figura de Pepe Contreras como secretario técnico. "A veces buscamos fuera lo que tenemos en casa", ha matizado. El director general ha aseverado que siempre se están evaluando perfiles, peor ha mostrado la confianza de la entidad ilicitana en Contreras. Parece claro que el manchego seguirá formando tándem con Bragarnik en los futuros mercados de fichajes.