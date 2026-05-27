El Elche admite que la salida de Sarabia es "inesperada"

La salida de Eder Sarabia del Elche, a pesar de tener contrato hasta 2027, ha sido una "decisión inesperada" para la entidad franjiverde. Así se ha expresado el director general Pedro Schinocca en la rueda de prensa en la que ha estado acompañando al preparador bilbaíno.

Schinocca ha dado las gracias a Sarabia y su cuerpo técnico por las dos temporadas protagonizadas en el Martínez Valero, con un ascenso a Primera y una permanencia en la máxima categoría. Ha recordado que se apostó por él en un contexto complicado y ha dejado claro que "el listón queda alto".

Sarabia comunicó su decisión a la cúpula del Elche hace un par de días. No hubo problemas para llegar a un entendimiento, puesto que el vasco ha afirmado que quedó resuelto "en cinco minutos". El ya exentrenador del Elche se ha emocionado en varias ocasiones durante su comparecencia.

Pedro Schinocca ha mandado un mensaje de calma a la afición, aunque ha reconocido que puede ser "un día triste" para muchos seguidores. Ha resaltado que ya están manos a la obra con el nuevo proyecto con el propietario Christian Bragarnik a la cabeza.

Por su parte, Sarabia ha asegurado que no va a entrenar a ningún equipo "en los próximos meses" y cree que le toca parar "en este momento vital". El bilbaíno ha comentado que es una decisión tomada "desde la calma" y no obedece a nada relacionado con el futuro proyecto deportivo para la nueva campaña en la élite.

Sarabia ha admitido que algunos aficionados pueden sentirse "decepcionados" tras anunciar su salida. Ha confesado que la decisión definitiva la tomó el pasado domingo, un día después del Girona-Elche, tras una conversación con su mujer. Algunos familiares, su cuerpo técnico y miembros del club han despedido al vasco en sala de prensa.