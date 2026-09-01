Elche acabará la legislatura con más de 5.000 árboles plantados en espacios públicos

Elche va a sumar la plantación de más de 5.000 nuevos árboles entre los años 2023 y 2027.

Esa es la previsión con la que trabaja el equipo de gobierno, tal y como ha recalcado hoy el alcalde de la ciudad ilicitana Pablo Ruz que ha insistido en que, pese a la magnitud de esa cifra, aún quedará mucho por hacer.

En una entrevista en el programa ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’, el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, ha puesto este martes en valor la política medioambiental que esa materia de plantación de árboles en el municipio se ha impulsado desde el año 2023 desde el gobierno local formado por el PP y Vox.

Además, ha destacado que en la segunda quincena de este mes de septiembre se va a activar la nueva contrata por medio de la que se externaliza el mantenimiento de buena parte de las zonas verdes y huertos del municipio.

En este sentido, Ruz ha defendido que se va a comenzar a trabajar con un “plan de choque” y ha confiado en que los resultados puedan comenzar a ser patentes antes de que acabe este año.

Solidaridad con Villena y la Dama de Elche

Por otro lado, el alcalde de Elche ha expresado la solidaridad de los ilicitanos con los vecinos de Villena tras el robo la pasada semana del Tesoro de Villena.

Pablo Ruz ha reconocido que el robo perpetrado en el Museo de Villena (Muvi)ha metido el miedo en el cuerpo a todos los museos, también los de Elche, y ha incidido en que se está analizando la situación en los museos ilicitanos, de los que ha dicho son seguros.

El robo del Tesoro de Villena ha abierto un debate en torno a la centralidad de las exposiciones de piezas de un valor patrimonial de las características de las del Tesoro de Villena o la Dama de Elche. En tanto a si ese robo puede servir de argumento para reforzar el pensamiento de negar la cesión de la Dama a Elche, el alcalde ilicitano ha sido rotundo rechazando esa posibilidad.