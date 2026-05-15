Elche abre una consulta pública para elaborar una ordenanza de convivencia ciudadana

El Ayuntamiento de Elche ha abierto una consulta pública para que los ilicitanos, asociaciones y colectivos puedan participar desde el inicio en la elaboración de la futura Ordenanza de Convivencia Ciudadana, con el objetivo de dotar a Elche de una norma moderna, clara y adaptada a la realidad actual del municipio.

El alcalde Pablo Ruz ha señalado que actualmente existen diferentes normas dispersas relacionadas con convivencia, limpieza, animales, playas o venta no sedentaria y se trata de “unificarlas en un único texto para facilitar su comprensión y aplicación”. De esta forma, “queremos escuchar sugerencias, opiniones y aportaciones antes de redactar el texto definitivo porque entendemos que la convivencia se construye entre todos”.

La consulta pública estará abierta durante 15 días hábiles y cualquier persona o entidad podrá presentar aportaciones al correo del Ayuntamiento tributos@elche.es hasta el próximo 5 de junio.

Esta ordenanza permitirá acabar con duplicidades y contradicciones entre normas municipales y dará mayor seguridad jurídica tanto a la ciudadanía como a los servicios municipales. “Lo importante es que cualquier vecino sepa de manera clara qué conductas están reguladas, cuáles son sus derechos y también las posibles consecuencias de incumplir las normas de convivencia”.

En este sentido, la iniciativa no busca prohibir, sino ordenar y garantizar que todos los ciudadanos convivan en igualdad y con respeto en calles, plazas, parques y espacios públicos. Al mismo tiempo, la futura ordenanza se justifica ante la necesidad de actualizar los procedimientos sancionadores a la normativa estatal vigente e incorporará principios fundamentales como la proporcionalidad, la eficacia, la transparencia, la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa.