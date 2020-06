El Club Baloncesto Ilicitano asciende a Primera Nacional de la mano de Kuko Cruza

El Club Baloncesto Ilicitano competirá la próxima temporada en Primera División Nacional, tras confirmar este curso el equipo sénior masculino su ascenso de categoría. La Federación ha publicado esta semana los derechos de inscripción de los clubes para la campaña 2020/21.

La directiva que preside Carlos Guerrero ha destacado que “es un orgullo para la entidad comunicar el ascenso de categoría, un éxito que hay que compartir con el patrocinador principal: Caja Rural Central”. Sin embargo, Guerrero ha lamentado que no Elche no disponga de mejores instalaciones para disfrutar del ambiente de baloncesto: "Si jugamos en la central de El Toscar o de la UMH provocamos que no se pueda jugar en las pistas laterales; y en el Esperanza Lag no hay parqué para jugar en categoría nacional".

Al mismo tiempo, el Club Baloncesto Ilicitano ha anunciado la renovación de Kuko Cruza como entrenador. El técnico vasco cumplirá su tercer año consecutivo ligado al CBI. Cruza, que como jugador y entrenador llegó a competir en la Liga LEB, está casado con una ilicitana y reside en Elche.

Kuko Cruza cuenta con una destacada trayectoria en los banquillos, en equipos como Benidorm, en Primera Nacional; Lucentum, en LEB Plata; y UCAM Murcia, en EBA. De la misma forma el CBI ha querido destacar el papel de la cantera: “Hay que dar la enhorabuena a todos los jugadores que forman parte del sénior masculino, a los que hay que desear que realicen en Primera una fantástica campaña”.

El Club Baloncesto Ilicitano anunciará durante los próximos días los equipos y entrenadores de todas sus categorías.