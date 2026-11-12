El duatlón será protagonista en Elche este domingo

El duatlón será protagonista este domingo en Elche con la décima edición del ‘DUELX 2026’. Contará con la presencia de más de 300 deportistas. El recorrido consta de 28 kilómetros a pie y en bicicleta. El evento está organizado por el Club Triatlón Baeza y LA208 Triatlón de Elche y cuenta con la adscripción oficial a la Lliga de Clubs de la Federación Valenciana de Triatlón.

La salida se producirá a las 10:00 horas desde el Paseo de la Estación. La competición transcurrirá en un circuito urbano y en su trazado a pie por la ladera del río. El recorrido consta de una primera fase de 5 kilómetros de carrera a pie, un segundo tramo de 20 kilómetros de ciclismo en carretera y un tramo final de 3 kilómetros de carretera a pie antes de cruzar la meta.

Habrá distintas categorías y relevos. La organización repartirá un total de 600 euros en premios en categoría masculina y femenina para los tres primeros clasificados. Para el primer puesto un premio de 150 euros, 100 euros para los clasificados en segundo lugar y de 50 euros para el clasificado en tercer puesto.