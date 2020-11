Dos profesores de la UMH de Elche participan en un estudio sobre diabetes que ha obtenido el Premio a la Excelencia Sanitaria Univants 2020

Dos profesores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Maite López y Emilio Flores, han participado en un estudio sobre la detección precoz de la diabetes que ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Sanitaria Univants 2020, reconocimiento internacional a la excelencia sanitaria que reconoce las mejores iniciativas científicas de equipos multidisciplinares, liderados por laboratorios de análisis clínicos, que contribuyen a transformar la prestación sanitaria mediante enfoques vanguardistas.

Maite López es profesora del departamento de Bioquímica y Biología Molecular mientras que Emilio Flores forma parte del área de Medicina Clínica.

El trabajo premiado ha sido seleccionado entre más de mil candidatos y comparte el principal galardón de Univants a nivel mundial con otros dos proyectos, uno de Nueva Zelanda y otro de Canadá.

Además, el proyecto de los profesores de la UMH ha sido nombrado el mejor de Europa en 2020.

El estudio, titulado ‘Diagnóstico temprano y manejo adecuado de la diabetes en pacientes de Atención Primaria a través de algoritmos estratégicos y automatizados de pruebas’, ha conseguido detectar 229 casos de diabetes no diagnosticada y 3337 casos de prediabetes no diagnosticada desde 2016. También, desde 2016 se han adecuado 4.355 solicitudes de laboratorio, según las recomendaciones de las guías clínicas, y ha evitado nuevas flebotomías. Gracias a esta mejora en el seguimiento de los pacientes diabéticos se ha conseguido que haya un mayor número de enfermos de diabetes del Departamento de Salud con unos niveles de hemoglobina glicosilada en sangre por debajo del 8%.

El equipo galardonado está compuesto, además de por los investigadores de la UMH y miembros del laboratorio de análisis clínicos del Departamento de Salud de Alicante – Sant Joan d’Alacant; por el endocrinólogo del centro alicantino y coordinador del Plan de Diabetes de la Comunitat Valenciana, Francisco J. Pomares-Gómez; por la gerente del Departamento y coordinadora del proyecto, Beatriz Massa; y por la jefa de Servicio de Análisis Clínicos del Departamento de Salud de Alicante – Sant Joan d’Alacant, María Salinas.

El Univants of Healthcare Excellence Award está organizado por instituciones sanitarias como la American Association for Clinical Chemistry, la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine y la National Association for Healthcare Quality, entre otras. El premio está impulsado por la compañía farmacéutica Abbott.