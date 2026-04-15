Detenidos en Elche dos hombres por agredir a otro con un cuchillo tras una discusión en la cola de un comedor social

Agentes de la Policía Local de Elche han detenido a dos hombres por agredir con un cuchillo a otro en las inmediaciones del comedor social del barrio de Carrús.

Los arrestados tienen edades de 23 y 24 años y al parecer la agresión tuvo lugar tras una pelea originada por la disputa en la cola de ese local a raíz de que los dos detenidos intentaran colarse. Tras un primer enfrentamiento verbal, los ahora arrestados abandonaron el lugar para regresar poco después portando un cuchillo de 30 centímetros de hoja y el palo de una escoba.

Cuchillo con el que los detenidos en Elche agredieron a la víctima. | Ayuntamiento de Elche

La víctima ha sido un hombre de 36 años que sufrió un corte en el antebrazo izquierdo y erosiones en un codo y que, en primera instancia, fue asistido por el personal sanitario de la ambulancia movilizada al lugar para, más tarde, se trasladado al Hospital General Universitario.

Merced a la descripción facilitada a los agentes de la Policía Local por los testigos de lo ocurrido se localizó en calles de las inmediaciones del lugar a los dos implicados que ha sido puestos a disposición judicial.