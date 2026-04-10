Detenido un hombre como responsable de un cultivo bajo techo de marihuana en Elche

Un hombre ha sido detenido en Elche como supuesto responsable de una plantación de marihuana de grandes dimensiones en el interior de un chalé.

La instalación disponía de todos los aparatos necesarios para el cultivo hidropónico de marihuana y, como suele ser habitual en ese tipo de instalaciones, contaba con un enganche irregular a la red eléctrica.

En la operación, desplegada a finales del pasado mes de marzo, se han intervenido de trece bolsas de rafia y siete de basura de grandes dimensiones con cogollos de marihuana, con un peso de más de 126 kilos.

En el operativo ejecutado, han participado agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local de Elche y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

El fuerte olor a marihuana que salía del chalé puso a la policía sobre la pista de la existencia de la plantación desmantelada y la salida de una furgoneta que parecía portar algún cargamento de esa sustancia fue definitiva para el cierre de la operación policial.

Agentes de la Policía Nacional que participaban en la vigilancia de la finca realizaron un seguimiento del vehículo, contando para ello con el apoyo de la Policía Local ilicitana. Cuando se dio el alto a la furgoneta para su inspección, el conductor de ese vehículo hizo caso omiso a las indicaciones luminosas y acústicas, y emprendió la huida a toda velocidad dando comienzo a una persecución que concluyó con la interceptación de la furgoneta, la identificación del conductor, que es el detenido que ya ha sido puesto a disposición judicial.