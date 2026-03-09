En el aeropuerto

Detenido en Elche tras amenazar con un cuchillo al conductor de un vehículo VTC

La Policía Local moviliza una dotación ante el aviso de un testigo

Onda Cero Elche

Elche |

Cuchillo con el que el detenido amenazó en el Elche al conductor de la VTC.
Cuchillo con el que el detenido amenazó en el Elche al conductor de la VTC. | Ayuntamiento de Elche

La Policía Local de Elche ha detenido a un hombre de 38 años al que se acusa de un delito de amenazas graves con arma blanca a un conductor de un vehículo VTC.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ hasta donde se desplazó una patrulla de la Policía Local después de una llamada en la que un testigo aseguraba que un hombre estaba amenazando a un conductor colocándole un cuchillo a la altura del cuello.

Cuando llegaron los agentes, identificaron al agresor y al conductor. Según la víctima, el detenido había subido a su coche y, tras recordarle una disputa ocurrida el día anterior, sacó el cuchillo y le amenazó de muerte de forma explícita.

Los policías registraron al sospechoso y encontraron un cuchillo, que coincidía con la descripción facilitada por el conductor.

Al parecer, según la versión de ambas partes, el día anterior se produjo un altercado cuando el conductor se negó a continuar un servicio debido al estado de embriaguez del cliente. Por su parte, el detenido aseguró que había perdido algunas de sus pertenencias para justificar su regreso al aeropuerto con el objetivo de intimidarle.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer