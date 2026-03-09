Detenido en Elche tras amenazar con un cuchillo al conductor de un vehículo VTC

La Policía Local de Elche ha detenido a un hombre de 38 años al que se acusa de un delito de amenazas graves con arma blanca a un conductor de un vehículo VTC.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ hasta donde se desplazó una patrulla de la Policía Local después de una llamada en la que un testigo aseguraba que un hombre estaba amenazando a un conductor colocándole un cuchillo a la altura del cuello.

Cuando llegaron los agentes, identificaron al agresor y al conductor. Según la víctima, el detenido había subido a su coche y, tras recordarle una disputa ocurrida el día anterior, sacó el cuchillo y le amenazó de muerte de forma explícita.

Los policías registraron al sospechoso y encontraron un cuchillo, que coincidía con la descripción facilitada por el conductor.

Al parecer, según la versión de ambas partes, el día anterior se produjo un altercado cuando el conductor se negó a continuar un servicio debido al estado de embriaguez del cliente. Por su parte, el detenido aseguró que había perdido algunas de sus pertenencias para justificar su regreso al aeropuerto con el objetivo de intimidarle.