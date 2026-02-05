El derrumbe del techo de una vivienda de Elda provoca dos heridos que han quedado atrapados bajo los escombros

El derrumbe del techo de una vivienda ha provocado a primera hora de la mañana de este jueves dos heridos. Son una mujer de 56 años de edad que ha sido atendida por una contusión en una pierna y un hombre de 58 años que presentaba una posible fractura de las dos piernas.

El techo se ha desplomado en una vivienda de dos plantas y los dos heridos son el matrimonio ocupante de la misma, han quedado atrapados debajo de los escombros, siendo rescatados por los bomberos.

Las dos personas han sido asistidas por el equipo médico de la ambulancia del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) movilizada al lugar, siendo a continuación evacuados al Hospital General Universitario ‘Virgen de la Salud’ del municipio eldense.

El techo se ha desplomado por causas que se investigan en una vivienda de la calle Moncayo. Ha ocurrido poco antes las 07:00 horas y, además de las asistencias sanitarias movilizadas hasta ese lugar, se han desplazado al mismo cinco vehículos y trece efectos del parque de bomberos de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó.

La intervención de los servicios de emergencias se ha dado por finaliza en torno a las 07:50 horas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.