Una delegación institucional de Elche explora la apertura de nuevas oportunidades de inversión en China

La delegación institucional del Ayuntamiento de Elche está realizando una valoración positiva de la visita que estos días, hasta el viernes, está realizando a China.

Así lo han destacado el alcalde ilicitano Pablo Ruz y el concejal de Promoción Económica Samuel Ruiz tras mantener este miércoles una reunión con el gobierno del distrito de Nansha de la ciudad de Guangzhou.

En el encuentro, la delegación ilicitana ha puesto en valor los atractivos que ofrece el municipio para recibir inversiones en sectores como el calzado.

En la reunión ha participado la representante institucional Liu Xiaotong, miembro del Comité Permanente del Distrito de Nansha. El encuentro ha servido para avanzar en la cooperación entre la región china y Elche, así como para explorar nuevas oportunidades de desarrollo económico conjunto.

Una delegación institucional de Elche liderada por el alcalde Pablo Ruz está estos días en China. | Ayuntamiento de Elche

Pablo Ruz, alcalde de Elche, ha calificado el encuentro como “muy productivo y prolongado” y ha incidido en que se han abordado “tres áreas clave: el comercio, gracias a nuestras infraestructuras como el aeropuerto; la agricultura, con productos como la granada mollar; y la industria”, ha señalado Ruz que también ha querido poner en valor que “es la primera vez que un alcalde de Elche y su gobierno están presentes en una ciudad de China y esto va a abrir muchas puertas y oportunidades para nuestro municipio”.

Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, ha subrayado el interés mostrado en proyectos estratégicos de la ciudad: “Hemos salido muy satisfechos porque se han interesado en la ampliación de ‘Elche Parque Empresarial’ y en las acciones de emprendimiento impulsadas por el Ayuntamiento”, aseverado Ruiz que ha incidido también en que el objetivo de los contactos que se están realizando es “establecer relaciones bidireccionales que potencien a Elche como motor económico y de generación de empleo”.

La agenda institucional continuará mañana jueves, jornada en la que, según ha avanzado el Ayuntamiento ilicitano, se realizará una presentación de Elche ante empresarios chinos, con el objetivo de dar a conocer el potencial económico del municipio y atraer nuevas inversiones que contribuyan a su desarrollo.