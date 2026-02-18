La cuesta de enero en los hoteles de Elche: el año comienza con una caída de su ocupación en un 4,5 % respecto a diciembre

Los hoteles de Elche han comenzado este año 2026 con un mes de enero en el que se ha registrado una ocupación media del 64,5 %, lo que supone una caída de 1,6 puntos porcentuales respecto al primer mes del pasado año y de un 4,5 % en comparación con las cifras del pasado mes de diciembre.

Así lo ha desvelado este miércoles por medio de un comunicado público la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (Aete) que ha apuntado que, en cuanto a la rentabilidad, el comportamiento ha sido favorable ya que el precio medio por habitación se ha situado en los 72,86 euros por habitación, una cifra 6,75 euros por encima de la de enero de 2025.

Sin embargo, respecto a diciembre, el precio ha sido 4,16 euros inferior.

Desde Aete se ha incidido en que, tradicionalmente, enero es el peor mes del año turístico, al tiempo que ha atribuido el descenso de la ocupación hotelera a la inestabilidad meteorológica predominante en la mayor parte del primer mes del año, que provocado la demanda de fin de semana.

Además, desde Aete, se ha incidido en que “ha sido notable la escasez de eventos profesionales, culturales o deportivos en la ciudad”, subrayando que “el único acontecimiento relevante” ha sido el encuentro de futbol entre el Elche CF y el Fútbol Club Barcelona el último día del mes.

En enero, la clientela de los hoteles de Elche ha llegado a la ciudad de forma mayoritaria por razones de ocio, cifrándose esa motivación en un 55 %, frente a un 45 % que han viajado por negocios.