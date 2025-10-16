Un cuadro de la ilicitana Inés Serna Orts es premiado en una exposición en Roma sobre Leonardo Da Vinci

La artista plástica Inés Serna Orts de Elche, colaboradora habitual de Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó, que acaba de sumar un nuevo premio a su extenso palmarés de reconocimientos. En esta ocasión ha sido premiada en una exposición de arte en homenaje a Leonardo Da Vinci que se ha celebrado recientemente en Roma, que bajo el título de ‘Leonardo siglo XXI’ ha estado emplazada en la Medina Art Gallery.

En ella, Inés Serna, que ha participado en la exposición con varios cuadros, se ha alzado con el Premio a la Pintura Abstracta por su cuadro titulado ‘Esfumato 2025’ en el que ha representado la técnica de ‘esfumado’ de Leonardo Da Vinci.

El premio ha sido otorgado por un jurado que ha estado integrado por Miguel Ángel Santana, Comisario de la Exposición; Arch. Palma, ejecutivo de la galería de artes de la capital italiana; y Vicente Herrero, gestor Cultural y Galerista.

En la muestra han participado más de una treintena de pintores y pintoras. Se han entregado dos premios.