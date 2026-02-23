La Cruz de los Caídos de Elche: de proyectarse su derribo a estar protegida como Bien de Relevancia Local

Los grupos municipales del PP y Vox en el Ayuntamiento de Elche han aprobado otorgar protección patrimonial a la Cruz de los Caídos del Paseo de Germanías que ha pasado de ser un elemento que, en virtud de la Ley de Memoria Histórica, iba a ser retirada en el pasado mandato, con gobierno municipal y autonómico del PSOE y de Compromís per Elx, a ser un monumento destacado y con protección de Bien de Relevancia Local ahora con gobierno del PP y de Vox, también en la ciudad y en la Generalitat Valenciana.

Las dos formaciones políticas de la derecha del tablero política han hecho valer la mayoría de la que disfrutan desde el gobierno municipal en el Ayuntamiento de Elche para aprobar en el pleno municipal de este mes de febrero, que se ha celebrado esta mañana, la incorporación de la Cruz de los Caídos en el catálogo municipal de bienes protegidos.

Desde el PP y Vox, el alcalde de Elche Pablo Ruz y la Teniente de Alcalde Aurora Rodil, han incidido en el valor histórico de un símbolo cristiano que alude, han defendido, a la concordia y el perdón.

Los grupos municipales del PSOE y Compromís per Elx han dejado claro una vez más que tienen una visión y una definición en torno a la Cruz de los Caídos del Paseo de Germanías totalmente opuesta.

La bancada de la oposición municipal incide en que la Cruz de los Caídos es un símbolo franquista por cuanto fue inaugurada en agosto del año 1944, en plena etapa de la dictadura de Franco, y como homenaje y en recuerdo de los caídos durante la Guerra Civil.

Hace un año el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que la cruz del Paseo de Germanías de Elche no está afectada por la Ley de Memoria Histórica dado que, según recogió la resolución judicial, carece de inscripción “u expresión alineada con la conmemoración, exaltación o enaltecimiento” de la etapa franquista.