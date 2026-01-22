EN LA PLAÇA DE BAIX

La Coordinadora Feminista convoca una concentración para este domingo

Para denunciar "la persistencia de la violencia machista como una emergencia política y social"

Elche |

La Coordinadora feminista d´Elx organiza una manifestación para rechazar la violencia machista.
La Coordinadora Feminista d’Elx ha convocado una concentración este domingo 25 de enero para denunciar "la persistencia de la violencia machista como una emergencia política y social, y para exigir a las administraciones públicas, y especialmente al Ayuntamiento de Elche, un compromiso firme, activo y coherente en la defensa de los derechos de las mujeres".

La concentración tendrá lugar en la Plaça de Baix, a las 19:00 horas, como se viene realizando de forma periódica, con el objetivo de mantener la denuncia pública y recordar que "la violencia machista no es un problema privado ni una cuestión secundaria, sino una consecuencia directa de la desigualdad estructural que todavía persiste en nuestra sociedad".

Desde la Coordinadora Feminista d’Elx advierten de que "la violencia machista no se limita a los asesinatos, sino que se manifiesta también a través del control, el aislamiento, la humillación, el abuso económico, la violencia sexual, el acoso y las agresiones en entornos digitales".

Además, la Coordinadora Feminista denuncia el contexto político actual, marcado por "el avance de discursos negacionistas de la violencia machista y por la normalización de posiciones que cuestionan las políticas de igualdad".

