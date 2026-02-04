Contigo Elche plantea crear patios en los colegios en áreas lúdicas, inclusivas y que fomenten la creatividad

La formación política Contigo Elche ha reiterado este miércoles la propuesta de transformar los patios tradicionales de los colegios públicos en “áreas inclusivas y dinámicas en las que se fomente la creatividad y el aprendizaje”.

La formación política apela a que se lleve a cabo esa iniciativa con la implicación del profesorado, de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de los centros y de la concejalía de Educación de la Ayuntamiento de Elche.

Contigo Elche ha insistido en que el planteamiento está avalado por modelos implantados con éxito en otras regiones españolas como Aragón o País Vasco.

La actuación supondría convertir el patio de los colegios en un lugar que tenga un diseño acogedor y sostenible que combine los espacios para el ocio con otros hechos con materiales naturales o reciclados donde los niños puedan crear sus propios juegos, y que incluyen un huerto, talleres o un incluso un pequeño anfiteatro, que se unen a los campos de fútbol y baloncesto ya existentes.

“Los centros educativos ilicitanos siguen manteniendo un esquema tradicional de patios donde los niños no disponen de elementos atractivos que fomenten su creatividad y su desarrollo”, ha firmado Carlos San José es el presidente de Contigo Elche.