Educación

Contigo Elche plantea crear patios en los colegios en áreas lúdicas, inclusivas y que fomenten la creatividad

Sugiere que se haga con la colaboración del profesorado, padres de alumnos y el Ayuntamiento

David Alberola García

Elche |

Patio de un colegio con alguno de los elementos que pide instalar Contigo Elche.
Patio de un colegio con alguno de los elementos que pide instalar Contigo Elche. | Contigo Elche

La formación política Contigo Elche ha reiterado este miércoles la propuesta de transformar los patios tradicionales de los colegios públicos en “áreas inclusivas y dinámicas en las que se fomente la creatividad y el aprendizaje”.

La formación política apela a que se lleve a cabo esa iniciativa con la implicación del profesorado, de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de los centros y de la concejalía de Educación de la Ayuntamiento de Elche.

Contigo Elche ha insistido en que el planteamiento está avalado por modelos implantados con éxito en otras regiones españolas como Aragón o País Vasco.

La actuación supondría convertir el patio de los colegios en un lugar que tenga un diseño acogedor y sostenible que combine los espacios para el ocio con otros hechos con materiales naturales o reciclados donde los niños puedan crear sus propios juegos, y que incluyen un huerto, talleres o un incluso un pequeño anfiteatro, que se unen a los campos de fútbol y baloncesto ya existentes.

“Los centros educativos ilicitanos siguen manteniendo un esquema tradicional de patios donde los niños no disponen de elementos atractivos que fomenten su creatividad y su desarrollo”, ha firmado Carlos San José es el presidente de Contigo Elche.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer