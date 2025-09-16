Contigo Elche pide que la Generalitat subvencione el autobús urbano en la ciudad en tanto que no haya tranvía

La formación política Contigo Elche ha reclamado a que la Generalitat Valenciana subvenciones el autobús urbano del municipio ilicitana de forma “proporcional a las inversiones” que el gobierno autonómico asume tanto en Alicante, como en Valencia y Castellón.

El partido político ha considerado mientras que Elche no tenga tranvía, la ciudad ha de contar con una “contraprestación” por parte del ejecutivo autonómico.

Contigo Elche ha señalado este martes que “el gobierno de Carlos Mazón anunció una inversión millonaria en forma de TRAM en campaña electoral y tras la celebración de las elecciones el ambicioso proyecto quedó relegado a una especie de autobús en forma de tranvía”.

Para la formación política “el municipio ilicitano debería contar con un proyecto de movilidad tan ambicioso” como los de Alicante, Valencia y Castellón, “o al menos proporcional a su tasa poblacional, pero la realidad es que, a tenor de las cifras que se manejan, Elche no se acerca a ninguna de las otras ciudades importantes de la Comunitat”.

Ante esa situación, Carlos San José, presidente de la formación política ha exigido que “la Generalitat compense la falta de inversión haciéndose cargo del coste del servicio de autobuses y comprometiéndose con la subvención del transporte público en el municipio mientras no entre en funcionamiento un proyecto de movilidad similar a la de las grandes ciudades”.

“Son muchos años de marginación y ninguneo de las inversiones públicas del Gobierno Central y de la Generalitat Valenciana, y si Valencia y Alicante cuentan con una moderna red de transporte público con inversiones millonarias Elche debería tener alguna contraprestación”, ha concluido el presidente de Contigo Elche.