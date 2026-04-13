Contigo Elche apremia la construcción de un centro de salud en la pedanía de Torrellano

La formación Contigo Elche ha apremiado la construcción de un centro de salud en Torrellano, que es una infraestructura sanitaria que considera necesaria ante el crecimiento sostenido de la población en la pedanía ilicitana.

A juicio de Contigo Elche la situación de “carencias sanitarias” que “sufren” los vecinos de Torrellano es “insostenible”, al tiempo que denuncia que eso provoca que se tengan que desplazar a otras áreas del municipio para recibir atención sanitaria básica, generándose demoras, saturación en otros centros y una evidente desigualdad en el acceso a los servicios públicos.

“Los vecinos de Torrellano no pueden seguir esperando porque estamos hablando de un servicio esencial que debería estar garantizado desde hace años”, ha afirmado Carlos San José, presidente de Contigo Elche que ha exigido al Ayuntamiento ilicitano y a la Conselleria de Sanidad “que actúen de forma inmediata y prioricen la construcción de este centro de salud”.

Desde la formación política se ha incidido en que “Torrellano no es una pedanía menor, sino una zona con un importante tejido social, económico y demográfico que merece infraestructuras acordes a su realidad”.

“La sanidad no puede depender de promesas ni de planes a largo plazo que nunca se ejecutan. Hace falta voluntad política y compromiso real”, ha concluido Carlos San José.