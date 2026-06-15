La Conselleria de Sanidad activa el plan estival de asistencia sanitaria en Elche y Santa Pola

Este lunes se pone en marcha el plan estival de asistencia sanitaria en zonas costeras con motivo de la temporada estival.

En el departamento sanitario Elche-Hospital General, dispone de refuerzos en los centros de salud de El Altet y Gran Alacant de Santa Pola. Además, el propio Hospital General va a disponer este verano de un 52 % más de capacidad de ingreso que el pasado, según se ha recalcado desde la Conselleria de Sanidad. En este sentido, el año pasado se redujeron 54 camas cada mes del verano y este año son sólo 26.

En el ámbito de las urgencias, el Punto de Atención Sanitaria de Altabix, en Elche, y el Punto de Atención Continuada de El Altet mantendrán su horario habitual, de 15:00 a 08:00 horas, y contarán con refuerzos específicos durante domingos y festivos.

Por su parte, el Punto de Atención Continuada de Santa Pola permanecerá abierto las 24 horas del día y reforzará su plantilla con dos facultativos adicionales en horario de mañana, lo que permitirá disponer de al menos tres médicos tanto en el turno de mañana como en el de tarde. Además, el dispositivo contará con tres profesionales de enfermería más para atender el incremento de actividad previsto durante los meses de verano.

También en Santa Pola, el consultorio de Casa del Mar abre desde hoy hasta el 30 de septiembre. Durante ese periodo va a contar con un médico de familia y un pediatra en horario de mañana. Además, durante los meses de julio y agosto, ampliará su actividad al turno de tarde e incorporará dos facultativos adicionales. El dispositivo se completará con dos profesionales de enfermería en horario matinal y uno más en el turno de tarde.

El consultorio de Gran Alacant contará con un facultativo adicional y un profesional de enfermería para mejorar la atención durante los meses de mayor afluencia.

Por otra parte, tanto la Zona Básica de Salud de El Altet como la del Pla, que cuentan con consultorios, dispondrán de un médico y un profesional de enfermería de refuerzo en cada una de ellas.