Compromís pide en Elche una nueva Ley de Igualdad autonómica y renovar el Pacto valenciano contra la violencia de género

El grupo municipal de Compromís per Elx ha anunciado la presentación para su debate en el pleno del Ayuntamiento del presente mes de febrero de una Moción en la que, con motivo de la conmemoración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, reclama el impulso desde el Ayuntamiento de más de una veintena de medidas dirigidas a favorecer la igualdad.

Esther Díez, portavoz municipal de Compromís per Elx, ha explicado que entre los reivindicaciones que recoge la Moción están la de fomentar la contratación local de empresas con planes de igualdad, incluir cláusulas sociales con perspectiva de género en la contratación pública, recuperar los planes de empleo para mujeres, sensibilizar contra las desigualdades de género, así como aumentar el presupuesto municipal del área de igualdad, ejecutar el nuevo plan de igualdad y defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Además, la formación política reclama la redacción de una nueva Ley de Igualdad autonómica, renovar el II Pacto valenciano contra la violencia de género y machista, aprobar una estrategia autonómica de lucha contra las violencias sexuales y trabajar en un plan de acción contra la desigualdad salarial.

Compromís también insta exigir que la Generalitat Valenciana “publicite de una vez el Centre Dona, que el ayuntamiento recupere el club de lectura de la Casa de la Dona e instamos el Gobierno central a aprobar la ley de usos del tiempo para una conciliación real de la vida laboral y personal”.

“Todas son medidas buenas para avanzar en la igualdad efectiva y las formaciones políticas que defienden los derechos humanos tienen que estar de acuerdo en avanzar en estos puntos y en lanzar un mensaje unitario desde la corporación municipal”, ha concluido Esther Díez.