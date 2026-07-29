Compromís per Elx carga contra los presupuestos autonómicos: “recortan en políticas sociales”

En Elche, el grupo político de Compromís se ha reunido para hacer una valoración sobre los nuevos presupuestos autonómicos, en un acto que ha contado con la presencia de Esther Díez, portavoz del grupo municipal, y Gerard Fullana, diputado de Compromís en Les Corts.

Esther Díez, portavoz del grupo municipal Compromís per Elx, ha afirmado que con estos presupuestos los ilicitanos salen doblemente perjudicados. Según Diez, imponen recortes en ámbitos sociales y reducen de forma "irrisoria" las partidas destinadas a las infraestructuras prometidas, lo que impedirá la ejecución de las obras. Además, Díez ha cargado contra el alcalde de Elche: "ya podemos comprobar que todas las grandes promesas de Pablo Ruz van a quedar en humo".

Por su parte, Gerard Fullana, diputado de Compromís per Elx en Les Corts, ha lamentado el rechazo de todas las enmiendas planteadas y la falta de actitud de para negociar por parte del Partido Popular y Vox.

Además, el diputado de Compromís ha apuntado que desde el Ayuntamiento de Elche buscan “aparentar atender a alguna de las reivindicaciones de la comunidad educativa, cuando la realidad es que 800.000 euros no dan para nada en Elche, si tenemos en cuenta que la mayoría de colegios e institutos necesitan cambiar sus instalaciones”.

“Frente esto, desde Compromís reivindicamos 20 millones de euros anuales en el municipio ilicitano para poder llevar a cabo una verdadera climatización de los centros educativos” ha añadido Gerard Fullana.