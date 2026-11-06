La Comisión Europea traslada que en 2027 impulsará nuevas normas para reforzar la lucha contra el robo de bienes culturales

La Comisión Europea ha anunciado que el próximo año tiene la intención de proponer nuevas normas sobre la delincuencia organizada que refuercen la lucha contra el robo de bienes culturales, como por ejemplo el Tesoro de Villena sustraído del museo en el que estaba expuesto en un robo perpetrado a finales del pasado mes de agosto.

La Comisión Europea ha contestado en ese sentido a una pregunta presentada por Leire Pajín, eurodiputada del PSOE tras la oleada de robos en museos europeos, entre ellos, en el Muvi, el Museo de Villena (Muvi), el Museo Provincial de Albacete y el Museo Arqueológico de Badajoz.

La eurodiputada socialista pedía que se fortaleciera el marco europeo de prevención y lucha contra el robo y tráfico ilícito de bienes culturales, así como la adopción de nuevas medidas para mejorar la prevención, los sistemas de alerta y la cooperación entre las autoridades nacionales y europeas.

La eurodiputada del PSOE ha recordado que Europol había advertido de un cambio en las tácticas utilizadas en los robos de museos, con métodos “cada vez más agresivos y una creciente atención hacia objetos de elevado valor económico y cultural”.