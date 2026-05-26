Obras

Comienzan en Santa Pola las obras para renovar el colector de saneamiento en la calle San José

Tienen un plazo de ejecución de tres meses

Onda Cero Elche

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Comienzan en Santa Pola las obras para renovar el colector de saneamiento en la calle San José.
Comienzan en Santa Pola las obras para renovar el colector de saneamiento en la calle San José. | Ayuntamiento de Santa Pola

El Ayuntamiento de Santa Pola han impulsado los trabajos para sustituir el colector de saneamiento en la calle San José.

Se trata de una actuación que conlleva una inversión de 387.000 euros.

Se va a sustituir un tramo de canalización que, como consecuencia de su deterioro, genera filtraciones al terreno, a las viviendas colindantes y al propio colector desde el nivel freático.

La calle San José, entre Ramón y Cajal y Portus Ilicitanus, va a permanecer cerrada al tráfico mientras se desarrollan las labores.

Las obras tienen un plazo de ejecución de tres meses.

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