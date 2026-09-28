El colegio Reina Sofía, el primero de Petrer en incorporar un Aula UECO.

Petrer cuenta desde este curso con un Aula UECO, que es una Unidad Específica en Centro Ordinario en educación Primaria, que es un nuevo recurso educativo puesto en marcha en el CEIP Reina Sofía.

La previsión es atender en esa aula a entre 8 y 9 alumnos y alumnas.

El Aula UECO está dotada con personal especializado y los recursos necesarios para ofrecer atención educativa adecuada al alumnado con necesidades educativas especiales.

Desde el Ayuntamiento de Petrer se ha destacado que la puesta en marcha de ese nuevo recurso en Educación Primaria “da continuidad a una línea de trabajo que Petrer ya desarrolla desde hace varios años en la etapa de Educación Secundaria”.

Actualmente, el municipio de la comarca del Medio Vinalopó cuenta con dos aulas UECO en el instituto La Canal y en el IES Azorín, que atienden conjuntamente a cerca de 20 alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales.

“Por primera vez contamos en Petrer con un Aula UECO en Educación Primaria, lo que supone ampliar las posibilidades de atención educativa especializada dentro de nuestros propios centros educativos ordinarios”, ha destacado este lunes Patricia Martínez es la concejala de Educación en el Ayuntamiento de Petrer que ha añadido que “es importante que nuestros centros educativos puedan contar con los recursos necesarios para atender a niños y niñas que necesitan una atención educativa especializada, pero también que puedan hacerlo favoreciendo su integración y su participación en la vida cotidiana del centro”.