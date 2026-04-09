Colectivos feministas se van a movilizar en Elche para que se anule la aprobación del PP y Vox de la Moción contra la ley del aborto

La Coordinadora Feminista de Elche ha expresado su indignación ante"la deriva antifeminista” que, a su juicio, ha adoptado el Ayuntamiento de Elche y la postura antiabortista adoptada en el pleno municipal del pasado mes del marzo por el alcalde, Pablo Ruz (PP) al votar a favor de una Moción defendida por Vox que exige la derogación de la Ley del Aborto, vigente en España desde el año 2010.

Desde la Coordinadora Feminista de Elche insiste en que la Ley del Aborto vigente fue aprobada por la mayoría del Congreso de los Diputados y que contó con todos los avales legales. La entidad se ha sumado a la concentración convocada por la Asamblea 8M para el jueves de la próxima semana, día 16 de abril en plaza de la Aparadora a fin de mostrar el rechazo a esa postura institucional y para exigir que se retire este pronunciamiento antiabortista y que dejen de atentar contra los derechos fundamentales de las mujeres.

“De Vox no nos sorprende porque llevan toda la legislatura intentando poner en el debate cuestionar el derecho al aborto que tienen las mujeres en España, que está consolidado y que permite decidir sobre nuestros cuerpos, y que además está avalado por diferentes sentencias del Tribunal Constitucional”, ha señalado Eva Irles, integrante de la Coordinadora Feminista de Elche que ha criticado que ha calificado de “indignante” que “un ayuntamiento se pronuncie en contra de este derecho, que un ayuntamiento destine recursos públicos, el dinero de todos y de todas, a chiringuitos antiabortistas o a asociaciones provida”.

Por otro lado, Marisa Bartolomé, integrante también de la Coordinadora Feminista de la ciudad ilicitana, ha requerido al equipo de gobierno (PP y Vox) a “ponerse a trabajar en prevención del embarazo no deseado entre adolescentes; a trabajar en educación sexual en todos los centros educativos; a trabajar en prevención de la violencia de género y en promoción de la igualdad”.

“La decisión de abortar no es fácil para ninguna mujer y la Ley del Aborto no obliga a ninguna mujer a abortar” ha concluido Bartolomé.