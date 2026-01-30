El Club Waterpolo Elx sueña con el ascenso a Primera División

El Club Waterpolo Elche está firmando una gran temporada en Segunda División. Restan dos jornadas para la conclusión de la primera fase y el cuadro ilicitano ya ha certificado su presencia ente los ocho mejores que pelearán por un billete de cara al playoff.

El sénior masculino sueña con el ascenso a Primera División. Sería dar el salto a la categoría de plata. Ahora se encuentra en la división de bronce. A principios de curso no era el objetivo, pero el CW Elx cree que es posible con la gran temporada que está realizando.

Víctor Expósito, guardameta del CW Elx masculino, nos atiende en Onda Cero.