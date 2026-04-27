El Club Voleibol Elche asciende a Superliga 2

Fin de semana inolvidable para el Club Voleibol Elche. La ciudad acogió la fase de ascenso a Superliga 2 y acabó con el campeonato de Primera Nacional para el cuadro ilicitano, que el próximo curso militará en la categoría de plata. Los de Charly Rangel ganaron los tres encuentros de la liguilla y ya el sábado celebraron el ascenso a Superliga 2.

El CV Elche ha firmado una gran temporada, tanto en fase regular como en playoff. Aunque a principios de temporada el ascenso no fuese el gran objetivo, el conjunto ilicitano ha ido dando muestras de que sí era posible.

El equipo de Charly Rangel se impuso a Hospitalet, Sporting Club de Voleibol Soria y Universidad de Granada en la liguilla. Con nueve puntos, certificó el ascenso a la categoría de plata. El domingo completaron la fiesta proclamándose campeones y colgándose la medalla de oro.

Elche ha acogido este fin de semana la fase de ascenso de voleibol a Superliga 2, con encuentros en el pabellón de la Universidad Miguel Hernández y el grueso en el pabellón Esperanza Lag.