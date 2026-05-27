Ciclos formativos de Paisajismo-Medio Rural y Producción Agroecológica en Monforte del Cid

Estamos en plena campaña de matriculación en la formación profesional y la comarcas del Vinalopó ofrece multitud de campos. El IES LAS NORIAS de Monforte del Cid ofrece dos ciclos muy interesantes si quieres formarte y trabajar en el sector agrario.

Se ofrece un ciclo de grado superior para ser técnico en Paisajismo y Medio Rural. Un ciclo que puntúa en oposiciones para agente medioambiental. No te quedes sin tu plaza. Pasa por el IES Las Norias en avd. Miguel Candela Alberola S/N de Monforte del Cid o infórmate llamando al 96 690 81 25.

Luego tienes disponible otro Ciclo Medio donde obtener el título de técnico en Producción Agroecológica. Los dos ciclos con prácticas desde el primer año en empresas ubicadas en nuestras comarcas del Vinalopó.

Formación pública y de calidad en IES Las Norias de Monforte del Cid que es referente en este campo. No te quedes sin tu plaza y te puedes inscribir en principio hasta el 28 de mayo.

Desde el instituto Las Norias se destaca la formación y las oportunidades laborales que ofrecen estos ciclos formativos.