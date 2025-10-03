El Centro Sanitario Integrado de Villena entra en funcionamiento este lunes

La Conselleria de Sanidad ha finalizado las obras de rehabilitación del Centro Sanitario Integrado (CSI) de Villena, que va a entrar en funcionamiento este próximo lunes.

El conseller Marciano Gómez, junto con la gerente del departamento de salud de Elda, Beatriz Massa, han visitado este viernes las instalaciones para conocer "de primera mano" cómo han concluido estos trabajos de rehabilitación y reforma, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Durante su visita, Gómez ha destacado que los ciudadanos de esta localidad "van a contar desde el próximo lunes con asistencia sanitaria en el CSI de Villena, que estará ya a pleno rendimiento tras unas obras de rehabilitación, que han permitido mejorar las condiciones de las instalaciones".

Además, "todos los servicios asistenciales estarán ya operativos, ya que los profesionales que tuvieron que desplazarse al Hospital de Elda para prestar asistencia pasarán consulta de nuevo en este centro", ha subrayado.

Inversión de 1,7 millones de euros

En el CSI de Villena se ha llevado a cabo una reforma integral en determinadas áreas del edificio, con una inversión de más de 1,7 millones de euros.

Se ha actuado en la rehabilitación de la zona sur del edificio, donde se ubica el archivo en el sótano; en el servicio de rehabilitación y admisión, situado en la planta baja, así como las consultas de otorrinolaringología, traumatología, neumología, neurología, reumatología, odontología, optometría, entre otras, ubicadas en la primera planta.

Además, durante el transcurso de estas obras, se detectaron daños estructurales en el edificio, por lo que la Conselleria de Sanidad tuvo que tramitar un expediente de urgencia para reparar patologías estructurales que afectaban a la planta baja del ala oeste y la zona central del edificio, y que ha obligado a recalzar la cimentación de esas zonas.

Ampliación del Hospital General de Elda

En el marco de mejora de las infraestructuras sanitarias, la conselleria va a llevar a cabo también el proyecto de ampliación del Hospital General de Elda. Para ello, según ha avanzado el conseller Marciano Gómez, se va a destinar “un presupuesto de más de 9,2 millones de euros para la ampliación del hospital con el fin de mejorar la atención sanitaria", y la Conselleria "trabaja ya en los trámites administrativos, de manera que la previsión es licitar la redacción del proyecto y dirección de la obra en 2026".

Así, la obra consistirá en la construcción de un nuevo edificio de seis plantas, lo que, según el conseller "va a suponer una ampliación del número de camas hospitalarias hasta alcanzar las 645, frente a las 527 actuales".

También está previsto crear 15 boxes en la unidad de pacientes de infecciosos, 25 boxes en la unidad de medicina de cuidados especiales y 15 boxes en la unidad de cuidados intensivos y especiales, así como un box en urgencias.