El Centro de Congresos de Elche acogerá la gala del 10º aniversario de la DOP de la Granada Mollar de Elche

El Centro de Congresos acoge el próximo 24 de septiembre a partir de las 19.00 horas, la celebración de una gala para conmemorar el 10º aniversario de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Granada Mollar de Elche.

Bajo el título ‘Diez años cultivando prestigio”, este evento pretende destacar el trabajo realizado por la DOP durante esta década, reivindicar la importancia de este producto en nuestro territorio, su calidad y característico sabor con los numerosos beneficios para la salud cardiovascular, que la convierten en la única granada del mundo con Denominación de Origen Protegida además de homenajear a todos aquellos que han participado estos 10 años en su promoción, defensa y puesta en valor del producto.

El presidente de la DOP de la Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, ha indicado este lunes, en la presentación de esta gala, que durante el acto se entregarán más de una veintena de distinciones, agrupadas en diez categorías, “para destacar y agradecer la implicación de agricultores, empresas, profesionales, instituciones y entidades que han desempeñado un papel relevante en la defensa y promoción de la granada mollar de Elche”.

Entre las personas distinguidas estará la chef ilicitana Susi Díaz, que recibirá un reconocimiento honorífico por su “compromiso y trayectoria como embajadora de la granada mollar de Elche”.

Además, la DOP entregará un chaleco conmemorativo del décimo aniversario a todos los agricultores inscritos en el Consejo Regulador para reconocer a quienes hacen posible la continuidad este un cultivo estrechamente ligado a Elche y a las comarcas productoras.

El inicio simbólico de la campaña de este año será el 17 de octubre con la colaboración con la artista ilicitana Dolça y la producción de una serie de recetas en vídeo elaboradas por Susi Díaz, con la granada como protagonista con otros diez productos españoles.