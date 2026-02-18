CEEI Elche organiza unas jornadas para informar de financiación pública en innovación para emprendedores, pymes, startups y empresas

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche, CEEI Elche, ha organizado un ciclo de eventos Focus Pyme sobre financiación pública en innovación. Estas jornadas gratuitas serán online y contarán con la participación de IVACE+i Innovación, Enisa, CDTI e IVF + AFIN SGR. Tras el éxito de la edición pasada, CEEI Elche ha decidido repetir este Focus Pyme, con el objetivo de que emprendedores, startups, pymes y empresas conozcan cuáles son las líneas de financiación pública en materia de innovación para obtener los fondos necesarios para sus proyectos. Los cuatro webinars se celebrarán a lo largo de marzo y abril, siempre en horario de 10:00 a 11:00 horas. Las jornadas están abiertas a cualquier persona interesada y empresas de la Comunitat Valenciana. Es necesario apuntarse a cada una de estas actividades por separado.

Este Focus Pyme comenzará el 5 de marzo, con la sesión de IVACE+i Innovación. La entidad presentará su convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva para el desarrollo y fortalecimiento del Sistema Valenciano de Innovación, que impulsa el desarrollo de proyectos de innovación en los que cooperan diversos agentes. Héctor Escribano, técnico especialista en innovación de IVACE+i Innovación, será el ponente. El segundo webinar tendrá como protagonista a ENISA y se celebrará el 12 de marzo. La entidad detallará las condiciones de los préstamos participativos de ENISA (Empresa Nacional de Innovación S.A.), incluyendo la financiación de startups y pymes, Emprendedoras Digitales, AgroInnpulso y Audiovisuales e Industrias Culturales y Creativas. Antoni Rondán, técnico de comunicación de ENISA, dará la charla. El ciclo continuará el 26 de marzo con el turno del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). En este webinar se presentarán las líneas de financiación pública en innovación para startups y pymes 2026 de la entidad. La ponente será María José Tomás, del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI. El Institut Valencià de Finances (IVF) y la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana (AFIN SGR) participarán en el webinar que cierra el ciclo, que tendrá lugar el 2 de abril. Este evento pone el foco en las líneas de financiación pública de ambas entidades. Intervendrán Inmaculada Bea, responsable del Departamento de Originaciones del IVF, y Joaquín Jovaní, director de negocio de AFIN SGR.

La financiación pública sigue siendo una de las grandes palancas para que las empresas puedan innovar sin asumir todo el riesgo en solitario. Con estos eventos se quiere precisamente romper esa barrera y reticencias de las empresas a optar a ayudas informando sober las oportunidades existentes con un lenguaje claro y, sobre todo, ayudar a convertir una idea en un proyecto financiable, según resalta Carolina Román, directora del CEEI Elche.

Las inscripciones a estos webinars gratuitos ya están abiertas y desde el CEEI Elche invitan a todas las personas interesadas a asistir a este Focus Pyme para obtener información detallada sobre los procesos de financiación directamente de las entidades financiadoras. Es una oportunidad única. Esta iniciativa está promovida y financiada por la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador y organizada por CEEI Elche.