CEDELCO renueva su presidencia con Salvador Pérez Vázquez y analiza el vínculo universidad-empresa con la ponencia de Antonio Abril

El Círculo Empresarial de Elche y Comarca (CEDELCO) ha celebrado el Encuentro Empresarial 2026 que ha reunido a representantes institucionales, empresariales y académicos, consolidándose como un espacio de reflexión y reconocimiento al impulso empresarial del territorio. Antes del evento, CEDELCO ha celebrado su asamblea general y electoral, en la que Salvador Pérez Vázquez ha sido reelegido presidente iniciando hoy una nueva legislatura al frente de la entidad, dando continuidad a la hoja de ruta marcada en los últimos años. Salvador Pérez Vázquez ha agradecido durante el acto "el compromiso de la Junta Directiva, destacando su papel en la consolidación de la organización y en la defensa de los intereses empresariales de Elche y su comarca". Asimismo, ha subrayado avances como el desarrollo de Porta d’Elx hacia su transformación en suelo industrial y ha reiterado reivindicaciones clave como la modificación de la Ley del Palmeral, la mejora de la conectividad territorial, la finalización de la Ronda Sur o el impulso del eje Alicante-Elche.

El presidente ha incidido también en la importancia de sectores estratégicos como el calzado y la industria viverista, con Elche como principal productor europeo de palmera ornamental, así como en la necesidad de seguir reforzando la competitividad del territorio y su proyección económica, turística y cultural, incluyendo la reivindicación del regreso de la Dama de Elche.

El encuentro empresarial de CEDELCO ha contado con la ponencia de Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, bajo el título “Investigación universitaria y crecimiento empresarial. ¿Existe alguna relación?”. Durante su intervención, Antonio Abril ha analizado los déficits estructurales que existen en España en materia de transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, apoyándose en el informe de la OCDE de 2021, que ya advertía, en su día, de la necesidad de mejorar la colaboración entre ambas partes. En este sentido, ha destacado que los indicadores actuales —como patentes, licencias o creación de spin-offs— reflejan una situación mejorable en cuanto a la traslación de los resultados de la investigación al mercado.

Además, durante la ponencia, se ha puesto de relieve las contradicciones del marco normativo actual y ha cuestionado el papel de la gobernanza universitaria, planteando la necesidad de reforzar la “tercera misión” de la universidad: transformar el conocimiento en innovación y desarrollo empresarial. Abril ha apelado también a la implicación activa del tejido empresarial en este proceso para afrontar los retos de un entorno global altamente competitivo.