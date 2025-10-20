CCOO acusa al PP y Vox en Elche de “castigar” a los funcionarios al “desincentivar” que pidan las ayudas a las que tienen derecho

El sindicato CCOO también ha denunciado este lunes recortes del gobierno local (PP y Vox) en partidas del área social que ha acusado al Ayuntamiento de estar dando “la espalda” y “castigar” a los funcionarios municipales “recortando derechos”, dice el sindicato, y “torpedeando un programa de ayudas sociales” como el de las ayudas sociales a su plantilla que “nació del diálogo entre los sindicatos y los anteriores gobiernos”.

A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, CCOO ha explicado que ese programa contempla ayudas anuales de entre 120 y 300 euros por persona para sufragar gastos médicos y de bienestar como de odontología, oftalmología, fisioterapia, ortopedia o tratamientos psicológicos.

El sindicato ha denunciado que el equipo de gobierno ha recortado en casi un mes el plazo de presentación, así como que ha obligado a la presentación presencial de las facturas en Recursos Humanos, en horario restringido de solo dos horas por la mañana y una por la tarde.

Para CCOO lo más grave es que PP y Vox han “impuesto” para el acceso a esas ayudas requisitos “ilegales” al exigir que “las facturas vayan selladas por los profesionales o clínicas que las emiten y que se entreguen los originales para quedarse con ellos”.

En este sentido, el sindicato asegura que el Reglamento de Facturación que está en vigor es claro fijando que el sello no es un requisito obligatorio para que una factura sea válida, siempre que contenga los datos exigidos por la normativa como son el número de factura, fecha, identificación de emisor y destinatario, descripción del servicio y base imponible.

No es una decisión casual

Para CCOO esas decisiones “no son casuales”, sino que representan “una estrategia deliberada de desgaste y desincentivo” para que los funcionarios no pidan esas ayudas que les corresponde por derecho

“Desde CCOO exigimos la rectificación inmediata de los criterios de tramitación, la ampliación del plazo de presentación, la admisión de facturas digitales y la devolución de todas las facturas originales indebidamente retenidas”, señala el comunicado remitido por el sindicato.