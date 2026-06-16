El Campeonato de España de Escuelas Alevín de waterpolo, de nuevo en Elche

Elche acoge este fin de semana, desde el jueves hasta el domingo, el Campeonato de España de Escuelas Alevín. Los más de cien partidos se disputarán en la piscina del Pabellón Esperanza Lag. La competición reunirá a 41 equipos, 33 mixtos y 8 femeninos, y cerca de 700 deportistas.

No es la primera vez que el municipio ilicitano acoge este campeonato. De hecho, lleva varias ediciones siendo sede del mismo. La presidenta del Club Waterpolo Elx, María José Molla, ha agradecido la confianza y la colaboración a todos los patrocinadores, entre ellos al Ayuntamiento.

Desde el equipo de gobierno, el edil de Deportes ha subrayado la repercusión que tendrá para la ciudad de Elche acoger esta cita. José Antonio Román ha asegurado que "supone un importante impacto económico para la ciudad y una nueva oportunidad para mostrar nuestra capacidad organizativa".

El torneo también servirá para poner en valor la gran temporada del Club Waterpolo Elx. El equipo sénior masculino que dirige Sergio Navarro ha logrado el ascenso a Primera División, la categoría de plata. Ahora tocará armar una plantilla de garantías para competir el próximo curso.