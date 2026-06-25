La campaña del Ayuntamiento de Novelda contra las plantas solares proyectadas en el municipio recaba más de 3.200 alegaciones

LEER MÁS El alcalde de Novelda confía en frenar la instalación de dos macro plantas fotovoltaicas en su municipio

El Ayuntamiento de Novelda ha tramitado 3.208 alegaciones contra los proyectos de las plantas fotovoltaicas La Balsa y La Cascada, cifra a la que todavía habrá que sumar las alegaciones que se hayan podido presentar directamente de forma telemática ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El alcalde de Novelda, Fran Martínez, ha valorado positivamente esos datos, que considera una “muestra inequívoca” del rechazo social que generan ambos proyectos en el municipio.

En este sentido ha asegurado que "esta cifra habla muy a las claras del total rechazo del pueblo de Novelda a este proyecto".

Fran Martínez ha advertido que la tramitación de esas alegaciones constituye tan sólo el primer paso de un procedimiento administrativo complejo y ha recordado que la oposición a la construcción de las dos plantas solares “es una carrera de fondo que puede prolongarse entre tres y cinco años".

Entre los principales motivos del rechazo de Novelda a las plantas fotovoltaicas proyectadas se encuentran la incompatibilidad urbanística de parte de las actuaciones previstas por afectar a suelo protegido, la saturación que sufriría el término municipal por la concentración de instalaciones de generación energética, el importante impacto visual y paisajístico derivado tanto de las plantas como de sus infraestructuras de evacuación y la afección directa sobre cientos de hectáreas de suelo agrícola actualmente en producción.