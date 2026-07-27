El calzado ‘barefoot’ de Elche y la Comunitat exhibe sus credenciales en Alemania

Una quincena de empresas valencianas ha participado en la segunda edición de la feria

Una quincena de empresas de calzado de la Comunitat Valenciana, de las que más de la mitad están afincadas en Elche, han participado durante este pasado fin de semana en la segunda edición de la feria Barefoot European Shoe Fair celebrada en el recinto Messe Offenbach de Alemania.

El certamen cerró sus puertas ayer y la participación nacional en el mismo ha estado coordinada por la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice).

La feria ha reunido a un centenar de expositores, de los que 24 han sido españoles.

Se trata de un evento que destaca por ser el único evento internacional dedicado exclusivamente al calzado 'barefoot' y que ha reunido en un mismo espacio a fabricantes, distribuidores, especialistas, medios de comunicación, profesionales y consumidores.

En la feria han podido participar tan sólo fabricantes cuyos modelos disponen de una puntera ancha, cuentan con una suela flexible y presentan una construcción ‘zero drop’, sin diferencia de altura entre el talón y el metatarso.

La consellera de Industria, Marián Cano, ha acompañado a los fabricantes de calzado de la Comunitat Valenciana en el certamen y ha destacado que “el segmento del calzado 'barefoot' está experimentando un destacado crecimiento y se ha consolidado ya como una nueva categoría dentro de la industria europea del calzado”.

Cano ha señalado que el segmento de calzado ‘barefoot’ representa “un nicho de mercado muy interesante para las empresas de calzado de la Comunitat Valenciana, que encuentran en este segmento un enorme potencial de crecimiento y de consolidación en los mercados internacionales”.

“Es una interesante oportunidad de crecimiento, de diversificación y de posicionamiento internacional”, ha concluido la consellera de Industria.

La consellera de Industria en un expositiro en la feria de calzado ‘barefoot’ celebrada en Alemania. | GVA Industria

Exportaciones calzado

La Comunitat Valenciana se ha situado en el primer trimestre de este año como la región española más exportadora de calzado, con el 36 % de las exportaciones españolas del sector. Los principales destinos de las ventas internacionales de las empresas en ese periodo han sido Francia, con el 16 % de las exportaciones, seguido de Italia, con el 16 %, Alemania, con un 14 % y Estados Unidos, con el 7 %.

Además, el calzado representa un 4 % de las exportaciones de la Comunitat Valenciana.