El calor da un respiro durante el fin de semana en Elche, Crevillent y Santa Pola

Este viernes va a ser un día sin avisos meteorológicos, tras dos jornadas en las que el calor extremo, el miércoles, y la lluvia, el viento y el calor ayer activaron avisos de la Aemet.

Por delante tenemos un día caluroso con cielos despejados, aunque con presencia puntual de algunas nubes.

El viento va a soplar en general flojo, de componente noroeste por la mañana y de levante a partir de mediodía.

Las temperaturas máximas van a situarse en 35 grados centígrados en Crevillent, en 34 en Elche y en 31 en Santa Pola.

El termómetro desciende mañana sábado a valores mucho más llevaderos y el fin de semana, tanto mañana como el domingo, va a rondar valores máximos de entre 28 y 31 grados en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó.

Las sueves brisas marinas también van a ser protagonistas en ambas jornadas.

Mañana se espera un día bastante soleado. El domingo habrá nubes y claros sin descartar que se pueda registrar alguna lluvia de carácter débil y puntual.

Por otro lado, el inicio de la próxima semana se presenta en principio con características meteorológicas parecidas a las de este fin de semana.