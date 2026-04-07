La Bonoloto deja en Elche un premio de más de 2,2 millones de euros

El sorteo de la Bonoloto celebrado en la noche de este pasado lunes ha dejado en Elche un boleto premiado de Primera Categoría (seis aciertos) cuyo premio asciende a 2,2 millones de euros.

Ese boleto premiado ha sido validado en el quiosco Vives que, ubicado en el número 8 de la calle Mariano Benlliure, en la confluencia con la calle Andreu Castillejos, actúa como despacho receptor de Loterías y Apuestas del Estado.

Ha sido el único de primera categoría de un sorteo que ha dejado otro boleto de segunda categoría (cinco aciertos + complementario), sellado en este caso en una administración de lotería de Barcelona y cuyo poseedor va a recibir un premio de casi 153.000 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto que ha llevado la suerte a Elche ha estado formada por los números 46, 10, 2, 40, 28 y 25. El número complementario ha sido el 17 y el reintegro, el 2.