Ayuntamientos del Vinalopó, Generalitat, sindicatos y empresarios hace frente común en el sector calzado y de componentes

Elche ha acogido este viernes la constitución de una Mesa Técnica del Calzado promovida con el objetivo de trabajar la elaboración de un plan de choque para consensuar acciones dirigidas al sector calzado.

El encuentro se ha producido en una época en la que el sector está mostrando signos de flaqueza, como el cierre de empresas zapateras como a finales del pasado año la fábrica de Stuart Weitzman en Petrer, y los expedientes colectivos de regulación de empleo en Elche tanto en Analco (sector de componentes para el calzado) como en María Jaén (sector calzado).

El objetivo de la reunión ha pasado por conocer el estado del sector, realizando un diagnóstico certero, y acordar medidas que favorezcan la protección del empleo y la viabilidad del sector.

La constitución de la Mesa Técnica del Calzado ha estado presidida por Antonio Galvany, secretario autonómico de Empleo, que ha subrayado que es necesario “afrontar” el momento actual conscientes del potencial de desarrollado emprendedor y la fortaleza del tejido empresarial de Elche y del resto de municipios zapateros de las comarcas del Vinalopó.

Han estado presentes en la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Elche representantes de los ayuntamientos de Crevillent, Elda, Pinoso, Aspe y Villena.

En la Mesa Técnica del Calzado también están el organismo Labora, los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado y la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado.

Primeras propuestas de CCOO

Durante la primera reunión de la Mesa Técnica del Calzado, el sindicato CCOO ha apuntado en un comunicado que ha planteado distintas propuestas. Entre ellas ha destacado la de sumar al Plan de Choque del Sector del Calzado a las personas despedidas en el grupo Konecta del sector del Contact Center, despedidas por un ERE; que la Generalitat active fondos europeos que encajen en la problemática del sector y que ayuden a la recualificación, formación, acreditación de las personas: así como vehicular el diálogo social a través de los Pactos territoriales por el empleo, tanto de Elche como en las comarcas del Medio y Alto Medio Vinalopó.