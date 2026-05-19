El Ayuntamiento de Santa Pola climatiza las aulas de educación Infantil del colegio Cervantes

El Ayuntamiento de Santa Pola ha climatizado las aulas de educación Infantil del colegio Cervantes instalando splits de aire acondicionado en cinco aulas de Infantil. Cuentan ya con sistemas de climatización las clases de 3, 4 y 5 años en todas las clases, así como el aula de dos años. También el comedor-dormitorio de P-2.

La actuación forma parte del Plan Director de Educación impulsado por el consistorio santapolero, que este año cuenta con una dotación de 800.000 euros para mantenimiento de los centros docentes.

Óscar Valenzuela, concejal de Educación, ha destacado que esa dotación económica es la cifra “más alta de la historia de la localidad que el Ayuntamiento ha dispuesto para mantenimiento de los diferentes colegios de Santa Pola”.

Nuevo contrato de limpieza

Por otro lado, se ha puesto en marcha el proceso de licitación del nuevo contrato de limpieza del conjunto de los centros escolares del municipio.

También se ha adjudicado un nuevo contrato para el servicio de mantenimiento de la cerrajería, persianas y ventanas para todos los colegios del municipio, que acaba de entrar en vigor.